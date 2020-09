Et si on créait un jardin en permaculture ?

La permaculture a le vent en poupe en particulier au jardin mais qu'est-ce que ce terme regroupe comme réalités au potager ?

Quelques lignes ne peuvent suffire à les décrire, surtout quand un livre vous invite à les mettre en pratique chez vous.

Notre libraire Alain Renouf a sélectionné celui-ci après en avoir lus beaucoup ! Il nous dit pourquoi dans cette chronique et nous donne envie de passer à l'action !

Voici les références de ce livre : La permaculture, conseils et principes de base pour jardiner autrement

Par Margit Rusch aux Editions Ouest-France.

"Cet ouvrage propose de créer son jardin et de jardiner autrement en suivant les préceptes de la permaculture. La permaculture s'appuie sur l'observation des éco-systèmes naturels et reproduit le fonctionnement de la nature dans le jardinage afin de respecter la Terre, l'Homme et de privilégier le recyclage de l'énergie, des nutriments et de l'eau du jardin. Le livre se compose de 4 parties : Une introduction aux principes de la permaculture ; Un calendrier des tâches à effectuer ; La présentation des éléments récurrents de la permaculture (spirale d'herbe, culture de pommes de terre hors-sol, habitats secs, toits de verdures...) et les explications pour leur mise en place ; Une approche de la fertilité des sols grâce à l'association des plantes."

Alain Renouf est libraire spécialisé dans le jardin à la librairie "Lire au jardin" à Tours.

Il est également co-auteur du livre "Le nom du monde est jardin" récemment paru aux éditions Rue de l'échiquier où il développe avec Patrick Genty une conception du jardin nourricier issue de leurs différentes observations.

Pour toute info sur la librairie et son programme d’animations, c’est ici !

