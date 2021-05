La théorie des signatures ou comment repérer les plantes qui nous soignent ?

« La théorie des signatures »

Depuis la nuit des temps, l’Homme utilise les plantes. Elles nous font respirer, nous nourrissent, nous habillent, nous abritent, nous soignent… La loi des signatures est un savoir populaire universel, théorisé au XVIème siècle par un certain Paracelse, qui nous dit que Dieu aurait signé les plantes à travers une forme, une couleur, une odeur… pour permettre aux Hommes d’en trouver l’usage pour se soigner. Comment nos ancêtres ont-ils découvert les principes actifs des plantes bien avant les sciences dites modernes ? On présente généralement 3 hypothèses à ce questionnement :

- 1/ L’observation du comportement animal : L’exemple d’Herman Boerhaave et de son chien est souvent cité. Boerhaave relate qu’un jeune chien avait pour habitude d’avaler de la pariétaire fraîche. Une fois que cela ne lui fut plus possible, il tomba malade et finit par mourir. Son autopsie révéla que sa vessie était emplie de calculs urinaires. - 2/ La seconde hypothèse : La consommation accidentelle et par extension le principe d’essai / erreur (dans un but alimentaire sans doute)

- 3/ Enfin, troisième hypothèse : La révélation divine. C’est sur cette dernière hypothèse que la théorie des signatures se base. Ainsi, Dieu serait à l’origine des signatures des plantes pour soigner les Hommes en ce bas monde.

En fait, c’est l’analogie qui est au cœur de la loi des signatures et constitue un véritable processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses. Ainsi, retenez une phrase qui résume à elle seule la théorie des signatures : « Similia similibus curatur », ou « Les semblables soignent les semblables ».

Donc, Dieu signe les plantes pour les Hommes, qui doivent repérer ces signes en fonction de ce qu’elles soignent...

Ça peut nous faire sourire mais restons humbles et rappelons-nous les Anciens qui ne dissociaient pas les plantes (et la Nature par extension) de la cosmologie et du Grand Tout… Est-ce comprendre une plante que de naviguer au cœur de sa cellule ou de lui mettre un nom à tout prix ?

Alors, concrètement, comment repère-t-on une plante à signature ?

En fait, on distingue 2 types de signatures :

- Les signatures intrinsèques, propres à la plante elle-même comme la noix, la tomate, la carotte, la pulmonaire, la ficaire, ou l’orchis mâle !

- et les signatures extrinsèques liées à l’environnement de la plante, comme le saule et ses pieds dans l’eau qui nous a offert l’aspirine !

Au fond, tout ce savoir est utilisé par les Hommes depuis la nuit des temps et ce qui frappe c’est l’universalité de ce savoir puisqu’il unit les traditions d’Europe, d’Afrique Noire, d’Asie ou d’Amérique pré-Colombienne, donc bien avant Paracelse et le 16ème siècle !

En fait, Paracelse, de son vrai nom Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, astronome, médecin, théologien et aussi alchimiste, redécouvre ce savoir et théorise la loi des signatures, participant ainsi au nouvel essor des sciences de la Renaissance et le retour du principe d’observation de la Nature.

Le conseil lecture de Grégoire Paquet :

Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ce personnage énigmatique de Paracelse : « Paracelse », de Lucien Braun, collection Fleuron aux éditions Slatkine.

Ce concept doit nous amener à réfléchir sur notre propre rapport à la Nature et la manière dont nous percevons le monde puisqu’il en propose une toute autre lecture.

Grégoire Paquet est éco-guide professionnel et fondateur de Val de Loire Ecotourisme.

Contact : 06 79 25 22 56