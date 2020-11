Le Photinia Volcano, un arbuste issu d'une sélection locale particulièrement résistant !

Cette saison est propice à l'installation de nouveaux arbres ou arbustes au jardin et si vous avez envie de mettre un peu de couleur chez vous, ce Photinia Volcano sera du plus bel effet avec ses feuilles rouges aux bords délicatement découpés, très graphiques. Mise au point par les établissement LVHS (Loire Valley Horticulture Sourcing), cette variété particulière présente de nombreux avantages par rapport au Photinia commun car, non seulement, il garde sa couleur rouge éclatante toute l'année sur ses nouvelles pousses qui virent ensuite vers un beau vert bien brillant. D’une hauteur de 2 m, cette plante rustique et persistante pourra facilement trouver sa place dans votre jardin que ce soit en, haie ou en arbuste isolé.

Robert Crosnier est horticulteur pépiniériste à Nazelles-Négron (Pépinières Crosnier). Les plantes qu’il cultive sont pleinement acclimatées à notre région et au sol de Touraine. Cette pépinière est membre du réseau de producteurs partenaires de variétés de rosiers Décorosiers.

Plus d'infos ici.

Contact : 02 47 57 23 95