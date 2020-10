Les hydrangeas : des arbustes qui apportent de la lumière au jardin...

Le pépiniériste Robert Crosnier nous présente ici deux nouvelles variétés d'Hydrangeas :: le Mont-Blanc et le Kilimanjaro.

Robustes et bien charpentées, ces nouveautés offrent pour l'un des fleurs d'un blanc cristallin, pour l'autre de magnifiques panicules aux couleurs qui évoluent dans la saison. Il s'agit d'exclusivités LVHS (Loire Valley Horticultural Sourcing), un partenariat de professionnels du végétal de la région Centre Val de Loire pour la diffusion et promotion de nouvelles variétés de plants de pépinière à travers ce réseau sous une marque commune LVHS.

Robert Crosnier est horticulteur pépiniériste à Nazelles-Négron (Pépinières Crosnier).

"Depuis 1962, dans la vallée de la Loire, au coeur du pays des Châteaux de la Loire et du vignoble Touraine - Amboise, les Pépinières Crosnier en Touraine vous proposent la production/vente de plantes de pépinières à Nazelles-Négron en Indre-et-Loire, Les Pépinières Crosnier en Touraine c'est la plus large gamme d'arbres fruitiers de la région Centre, ainsi qu'une collection de plantes de haies, arbres d'ombrage et d'alignement, arbustes à fleurs et persistants, plante de terre de bruyère, méditerranéennes... " (extrait du site des Pépinières Crosnier)

Les plantes qu’il cultive sont pleinement acclimatées à notre région et au sol de Touraine.

Cette pépinière est membre du réseau de producteurs partenaires de variétés de rosiers Décorosiers.

Plus d'infos ici.

Contact : 02 47 57 23 95