Les orchidées Bulbophyllum : des plantes très étonnantes à découvrir absolument !

Les Bulbophyllums sont l'un des genres les plus nombreux (on en compte environ 2 000 espèces) et ils sont présents dans toutes les régions tropicales. Leur particularité est qu'ils possèdent un rhizome bien individualisé qui porte plusieurs pseudobulbes.

Le bulbophyllum est une orchidée qui comme toutes, déploie des stratégies pour assurer sa pérennité et parmi celles-ci, elle dégage une odeur qui sera attirante pour leurs pollinisateurs, mais pas toujours très agréable pour notre nez !

"Les méthodes de culture changent presque d'une espèce à l'autre. Aussi est il nécessaire, de connaître la provenance exacte de la plante, pour estimer ses besoins en chaleur et en eau. La plupart des Bulbophyllums doivent être arrosés régulièrement toute l'année, sauf ceux provenant des régions où il existe une saison sèche. On les place dans une situation ombragée, et on les rempote rarement.Placer la plante dans une véranda bien ventilée (10 à 22°C). Cette orchidée peut être cultivée sur une plaque de liège ou en panier suspendu, dans une coupe pas trop profonde et bien drainée.

Arrosages : 2 fois par semaine pendant la croissance et le moins possible en hiver, de façon à ce que les pseudobulbes ne se rabougrissent pas.

Engrais : 2 fois par mois, d'avril à septembre.

Exposition : comme toutes les orchidées, ces plantes apprécient une exposition lumineuse mais sans soleil direct en été.

Florian Bonnet est producteur d'orchidées à l'Orchidium à Contres dans le Loir-et-Cher.

Contact : 02 54 79 80 77