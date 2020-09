Les plantes couvre-sols : à utiliser aussi en massifs !

Les plantes vivaces couvre-sol ont de multiples intérêts et nous pouvons les utiliser dans toutes circonstances : elles sont parfaites pour former des bordures fleuries, le long d’une allée, d’un mur, pour délimiter un massif ou une plate-bande ou encore habiller un coin de jardin.

Mais nous pouvons aussi les utiliser en massifs.

Philippe Lepère nous explique ici comment procéder et quelles variétés sont particulièrement adaptées à cet usage.

Philippe Lepère est pépiniériste spécialiste des vivaces (plus de 600 espèces et variétés) et graminées (une cinquantaine de variétés parmi les plus graphiques). Mais chez lui, à La palette végétale à Bréhémont, on trouve toutes sortes d’autres plantes et arbustes.

La quasi-totalité des plantes est produite sur place par semis, division ou bouturage et elles ne subissent aucun traitement chimique.

Plus d’infos ici.

Contact : 07 81 63 94 69