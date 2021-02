Pourquoi l'action du froid peut-elle être primordiale pour les légumes ?

Vous est-il déjà arrivé de semer beaucoup de graines au printemps et d’obtenir un résultat décevant ? Cela peut être dû au fait que ces graines ont besoin de froid pour germer. Les graines qui poussent à froid proviennent d’endroits froids. Elles sont dotées d’une coquille épaisse et solide qui leur permet de résister à l’hiver. Ce n'est que lorsqu’il gèle que la plante produit une substance qui empêche la germination afin que celle-ci n'intervienne qu'au moment propice quand toutes les conditions météo favorables sont réunies.

En ce qui concerne les légumes en particulier, sachez, comme nous l'explique ici Maryse Friot, sachez que sans cette période de froid (le zéro de germination en Touraine se situe autour de 5°C) les choux de Bruxelles par exemple, seraient immangeables car trop amers ! Même chose pour les carottes qui, si elles n'ont pas connu suffisamment de période de froid, seront moins sucrées et donc, moins savoureuses.

Mais, pour que tout se passe bien, il faut, qu'à cette période de froid, succède une période plus douce qui va activer cette germination.

Certains procédés permettent d'imiter la Nature : "La stratification à froid est un procédé qui permet de lever l’état de dormance des graines afin d’entrainer la germination. C’est une stratégie développée principalement par les fleurs, arbres et arbustes pour germer au bon moment, c’est-à-dire au printemps lorsque la météo est propice. En effet, pour certaines graines, une germination à l’automne serait fatale, car elles n’auraient pas suffisamment de force pour survivre à l’hiver. La vernalisation est également une période de froid subie par une plante, notamment les bulbes à fleurs et les bisannuelles, nécessaire pour enclencher la floraison au printemps. "Plusieurs semences exigent une période de froid avant de germer, notamment la majorité des arbres et arbustes de climat tempéré, mais aussi plusieurs vivaces et même certaines annuelles. On appelle ce traitement une «vernalisation» ou une «stratification froide».(source : https://jardinierparesseux\.com/)

