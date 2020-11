Quand et comment rempoter une orchidée ?

Beaucoup d'entre nous se plaignent du fait que leur belle orchidée, une fois fanée, ne refleurit plus. Mais savez-vous vraiment comment vous en occuper ? Car là est souvent le problème. Manque de lumière, d'arrosage régulier (et plus précisément de bassinage d'ailleurs) et de nourriture... les conditions doivent être réunies pour que votre orchidée vous fasse une fleur ! (voir précédente chronique sur l'arrosage des orchidées). Florian Bonnet nous dit ici tout ce que nous avons besoin de savoir pour comprendre ces plantes épiphytes et leur apporter les meilleurs soins en termes d'alimentation et de rempotage. Et oui, saviez-vous que les écorces finissent pas ne plus renfermer suffisamment de nourriture au fil des arrosages et pire, deviennent acides ? Saviez-vous à quel moment vous devez rempoter votre orchidée ? Que lui apporter comme nourriture, quand et de quelle manière ? Autant de choses que vous apprendrez ici en écoutant cette chronique. C'est cadeau !

L’Orchidium est une société de production d’Orchidées botaniques et d’Orchidées hybrides à destination aussi bien des professionnels que des particuliers. L’entreprise a 20 ans et s’est considérablement agrandie au fil du temps. Aujourd’hui 4 associés gèrent les 1500m² de surface de serres répartis en plusieurs climats. Ce qui permet à une très large gamme d’exister et que des plantes fleuries soient présentes tout au long de l’année ce qui offre une palette de couleurs très importante et des fleurs de toutes les tailles (la Vanda peut être très imposante dans de bonnes conditions). Environ 45 000 orchidées sont cultivées à l’Orchidium. Dans le monde, entre 25.000 et 35.000 sont recensées. Les serres sont ouvertes au public aux horaires d’ouverture où notre équipe pourra vous conseiller sur le choix et l’entretien de nos plantes favorites.”(extrait du site de l’Orchidium). Horaires : Tous les jours sauf le dimanche de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

