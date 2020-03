Quelles plantes couvre-sols pour les endroits difficiles ?

Les conseils de choix de Philippe Lepère, pépiniériste spécialiste des vivaces à Bréhémont

Si dans votre jardin il y a des zones trop ombragées, à la terre trop calcaire ou rien ne pousse, si vous ne disposez que d'un tout petit espace inaccessible, en pente : ne désespérez pas !

Plutôt que d'installer un gazon que vous ne pourrez pas entretenir ou de laisser une zone avec juste de la terre; pensez aux plantes couvre-sol !

Il existe des plantes couvre-sol pour toutes les situations, il faut juste les installer là où les conditions peuvent leur convenir.

Philippe Lepère nous conseille ici sur les espèces qui vont pouvoir l'esthétique de votre jardin !

Philippe Lepère est pépiniériste spécialiste des vivaces (plus de 600 espèces et variétés) et graminées (une cinquantaine de variétés parmi les plus graphiques). Mais chez lui, à La palette végétale à Bréhémont, on trouve toutes sortes d’autres plantes et arbustes.

La quasi-totalité des plantes est produite sur place par semis, division ou bouturage et elles ne subissent aucun traitement chimique.

Plus d’infos ici.

Contact : 07 81 63 94 69