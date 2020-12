Vous aimez la couleur bleue ? Plantez un caryoptéris !

Il est absolument magnifique à la fin de l’été avec sa floraison bleue, le caryoptéris, ce petit arbuste rustique de la famille des verveines pousse en sol pauvre et résiste à la sécheresse. Le caryoptéris n’est pas exigeant sur la nature du sol, il supporte même les sols calcaires. Il n'aimera pas en revanche un sol détrempé en hiver. En terrain lourd, vous pourrez drainer le fond du trou de plantation ou le planter sur une butte ou un talus. En fin d’hiver, taillez court les rameaux pour favoriser la floraison.L’arbuste se multiplie par bouturage des extrémités de tige, en juin et juillet. Philippe Lepère nous dresse le portrait de ce petit arbuste et nous dit quelle place lui donner au jardin d'ornement.

Philippe Lepère est pépiniériste spécialiste des vivaces (plus de 600 espèces et variétés) et graminées (une cinquantaine de variétés parmi les plus graphiques). Mais chez lui, à La palette végétale à Bréhémont, on trouve toutes sortes d’autres plantes et arbustes. La quasi-totalité des plantes est produite sur place par semis, division ou bouturage et elles ne subissent aucun traitement chimique.

Plus d’infos ici.

Contact : 07 81 63 94 69