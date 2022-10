Le temps des mirabelles de Olivia Godat Ed La Martinière par Stéphanie de Graine de livres à Baume les Dames

Voilà l’histoire, touchante et drôle, de Monsieur Jean, un personnage solitaire et bougon, qui tâche de s’ennuyer le plus possible afin d’empêcher le temps de fuir trop vite. Jusqu’au jour où une petite dame se présente à sa porte et où il découvre un pot de confiture devant sa fenêtre… Au lieu de cultiver son ennui, ne serait-il pas temps de faire de chaque jour une fête ?

Les histoires à 3 vitesses: une histoire et trois temps de lecture, que l’enfant et le parent peuvent choisir selon l’heure ou la fatigue.

Le moment privilégié de l’histoire du soir est souvent l’objet de difficiles négociations – quand les enfants tentent de repousser l’heure du coucher, les parents peuvent se sentir pris par le temps. Les histoires à 3 vitesses leur permettent de choisir de manière concertée la version qui sera lue ce soir : une version courte avec toutes les étapes importantes, une intermédiaire avec davantage de détails, et une plus longue qui offre des scènes et des explications supplémentaires – une lecture accumulative repérée par des couleurs (vert, orange et rouge). De quelle couleur est ta fatigue ce soir ? Demain, elle sera peut-être d’une autre teinte…

Ce concept permet également de favoriser l’apprentissage de la lecture autonome, une méthode qu’on retrouve dans certaines classes de CP : quand il commencera à maîtriser la lecture, l’enfant pourra lire la version verte, que son parent complètera avec les autres couleurs, pour un temps de lecture partagée.