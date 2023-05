L'alphabet du silence de Delphine Minoui éd de l'Iconoclaste par Alice du Hamac à Arbois

Par l'autrice de Les passeurs de livres de Daraya Grand Prix des lectrices Elle

Göktay est professeur à l'université du Bosphore à Istanbul. Idéaliste, adoré de ses étudiants, il a séduit Ayla, professeure de français, avec un poème. La vie est douce quand on est jeunes, amoureux et parents comblés d'une petite fille.

Mais Göktay refuse de vivre dans une bulle. Pour avoir signé une pétition de plus, une pétition de trop, il est arrêté et jeté en prison. La répression menée par le président Erdogan s'abat, féroce et violente.

Des milliers d'activistes, de journalistes, de fonctionnaires et

d'universitaires sont réduits au silence par un pouvoir cynique, habile à manipuler l'opinion.

Ayla s'était toujours retenue de s'engager : le confort du quotidien et sa famille comptaient par-dessus tout. Bouleversée de voir Göktay sombrer dans le désespoir et révoltée par l'injustice, elle décide de reprendre le flambeau.

Un roman de colère et d'amour, traversé par l'Histoire.