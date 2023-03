Laracamallo, de Simone Berti et Alessandro Sarra éd Les cerises par Hélène de Reservoir Books à Besançon

Laracamallo, de Simone Berti et Alessandro Sarra éd Les cerises coup de coeur d'Hélène de la librairie réservoir Books à Besançon

Laracamallo , un nom mystérieux à l’instar du sentiment né de la rencontre de deux créatures différentes qui, en dépit des obstacles et des apparences, trouveront le moyen de prouver que l’amour n’a pas de frontière. Une histoire dessinée à quatre mains, un pinceau et de nombreux pastels, par Simone Berti et Alessandro Sarra. Reservoir Books - Editions les Cerises