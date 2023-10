"Le passager de l'été" de Jean-Paul Blondel - Éd. Actes Sud

Le passager de l'été de Jean-Philippe Blondel éd Actes Sud jeunesse coup de coeur de Carmen de La librairie Grand Forum à Besançon

Samuel a 18 ans et son bac. Il n'est jamais trop sorti de sa ville, de sa région. Il a prévu de partir sillonner l'Europe au mois d'août avec son meilleur ami mais, à la dernière minute, celui-ci lui fait faux bond. Samuel est en colère, ce voyage, il en rêvait, et c'est pour cette raison qu'il a enduré en juillet un boulot pénible dans un restaurant pour économiser. Il décide de partir seul, son pass Interrail en poche, direction Amsterdam. Puis il gagne Hambourg, Copenhague... À chaque étape, il fait des rencontres, dort en auberge de jeunesse, se fait héberger, parfois galère. Tombe amoureux. Lui vient alors l'idée d'interviewer et de filmer des jeunes de son âge, pour qu'ils se racontent. Jusqu'à cet Ukrainien, Luka, qui, venu travailler au Danemark, veut repartir défendre son pays. Actes Sud Jeunesse - Librairie Grand Forum