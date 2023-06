Par delà nos corps de Bérengère Cournut éd Le Tripode par Aurore du Café-Librairie L'Interstice à Besançon

Un très beau portrait d'une femme solaire surpassant les épreuves de l'histoire du XXe siècle, une ode à la maternité et à la création en réponse aux logiques de la guerre et de la mort.

Elisabeth a 20 ans quand elle rencontre à Paris Werner, lieutenant-poète et peintre allemand. Mais la Première Guerre Mondiale éclate... Des décennies après, Elisabeth adresse une lettre à Werner, en réponse à celle, pleine d'idéal, qu'il lui avait envoyée du front juste avant de mourir. Elle y décrit ce que sa vie est devenue après leur rencontre et comment les épreuves ont fait d'elle une femme plusieurs fois aimante et aimée, traversée par le désir, le miracle de la maternité, la mort et l'absence.

Après Née contente à Oraibi, Bérengère Cournut nous offre avec Par-delà nos corps le destin d'une femme farouche, une ode à la vie. Editions Le Tripode - Café-Librairie L'interstice