Victor Hugo Têtes BNF coup de coeur de Betty de la Maison du livre et de la presse à Besançon

Victor Hugo a réalisé près de 4 000 dessins qui restent à ce jour méconnus du grand public. Ses « têtes » y occupent une place à part. Caricatures, dessins satiriques, mais aussi vues de monuments, paysages et souvenirs de voyages – il a exploré différents thèmes et a eu recours à différentes techniques. BNF - Maison du livre et de la presse