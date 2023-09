Découvrez les secrets de la "Visite royale à Cléry" avec une guide de l'office de tourisme Alice Mallet

Participez à la "visite royale de Cléry" proposée ce mercredi 13 septembre à 15h00 et samedi après midi à l'occasion des journées européennes du patrimoine pour découvrir des lieux habituellement fermés au public à Cléry-Saint-André.

Cette visite dure 90 minutes et vous allez pouvoir profiter de lieux inédits ouverts pour l'occasion dans la basilique où nous accéderons au tombeau et de l'oratoire du roi Louis XI ! Dans le village également vous allez vous balader pour découvrir les vins de l'AOC Orléans-Cléry et l'ancienne gare du tramway.

Intérieur de la basilique de Cléry-Saint-André - V. Bauza pour Office de Tourisme des Terres du Val de Loire

La réservation est obligatoire, directement à l'office de tourisme de Cléry-Saint-André ou sur le site internet.