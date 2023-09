L'exposition "Amoureuse des Mangroves" à Janville-en-Beauce avec Géraldine Chansard-Pelletier & Pauline Dupin

L'exposition "Amoureuses des Mangroves" est à découvrir à la médiathèque L'étude de Janville-en-Beauce jusqu'au 16 décembre. Géraldine Chansard-Pelletier et Pauline Dupin ont travaillé ensemble pour présenter un événement culturel qui interagit, transmet et sensibilise sur les mangroves.

Elles sont toutes les 2 originaires de Beauce, et vous aurez besoin d'1 heure 30 pour parcourir l'exposition qui met en évidence l'importance des forêts de Mangrove pour notre planète.

C'est gratuit, et les premiers retours sont unanimes ! La médiathèque est ouverte les mardis, de 16h à 19h, les mercredis de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les vendredis de 16h00 à 18h00 et le samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Toutes les informations à retrouver sur l e site internet de coeur de Beauce.