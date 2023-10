La 1ère édition du festival des langues ce samedi 7 Octobre à Orléans avec Marcelle Provost

Découvrez gratuitement la première édition du festival des langues ce samedi 7 octobre à la maison des associations d'Orléans-la-Source avec une initiation aux langues suivies d'un concert multilingue entre 9h et 23h.

L'idée est de découvrir d'autres langues via des initiations, le japonais, le portugais, le berbère et une trentaine d'autres. Vous pouvez aussi tenter la langue des signes et la calligraphie. La journée se terminera par un concert multilingue de 8 langues. Vous retrouvez tous les détails sur le site internet de linguafest45 !