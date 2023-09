La 6ème édition de la Broc'n'Roll ce dimanche 10 septembre avec Antoine Gauthier à Talcy (41)

Antoine Gauthier présente le Festi Broc'n'Roll, événement qui s'installe dans les rues de Talcy ce dimanche 10 septembre dès 9h et pour toute la journée mélangeant une brocante et de nombreux concerts de rock.

L'entrée est totalement gratuite, avec des concerts qui débuteront au pied du château à 11h30 avec The sparkles boys, Freaky Beast et Grimshot. Entre chaque groupe, vous profiterez d'une brocante proposant des objets en rapport avec la musique.

Des particuliers et des professionnels vous proposeront des vinyles, CD, instruments de musique, des partitions, du son et de la lumière et bien d'autres curiosités à découvrir sur place.