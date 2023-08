La captain race, une course de mini-toues en bois caritative, le 24 septembre à Orléans avec Manuel Servio.

Vous connaissez la Duck Race ? La Captain Race est la nouvelle version de la course, plus écologique, et toujours caritative. Elle se déroule le dimanche 24 septembre à 11h00 sur le quai des Augustins à Orléans Sud, dans le cadre du festival de Loire.

Manuel Servio, le président du Rotary Club "Reflets de Loire" pour la Captain Race © Radio France - Léo Simard