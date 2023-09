La fête de la Pomme à Saint-Aignan-le-Jaillard se déroulera ce dimanche 1er octobre avec Jean-Pierre Crottet

Depuis 2017, participez gratuitement à la fête de la pomme à Saint-Aignan-le-Jaillard ce dimanche 1er octobre aux abords de la salle polyvalente dès 09h30.

Jean-Pierre Crottet fait partie de l'association Loisirs et détente, qui organise en partie cet événement. Vous découvrirez la fabrication de jus de pomme artisanale et vous dégusterez des beignets et gâteaux aux pommes !

Affiche de la fête de la pomme à Saint-Aignan-le-Jaillard (45) ce dimanche 1er octobre

Un marché fermier, des voitures anciennes, et des jeux pour enfants, avec une météo qui s'annonce estivale, venez faire votre balade dominicale à la fête de la pomme.