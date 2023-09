Le conte musical "Pierre et le loup 3.0" au Théâtre Gérard Philipe d'Orléans la Source avec Clément Joubert

Marc Pointud, chevalier du mérite maritime et conférencier sur le festival de Loire.

Marc Pointud partage avec nous 2 conférences sur le festival de Loire, ce vendredi dès 18h, sur l'histoire du balisage et des phares, et samedi dès 11h sur l'avenir du patrimoine des phares et des balises au Quai du Roi dans la salle de classe.