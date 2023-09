Le festival de Loire en famille, le salon de la parentalité et l'opération une journée aux châteaux !

Chaque mardi, nous avons rendez-vous avec les bons plans d'Aurélie Deraco pour découvrir des activités à faire en famille, au festival de Loire à Orléans, au salon de la parentalité à Saint-Jean-le-Blanc et pour découvrir l'opération, une journée aux châteaux.

Le festival de Loire, installé sur les quais orléanais jusqu'à ce dimanche 24 septembre nous réserve beaucoup de surprises, et un paquet d'animation pour les petits et grands. Toute la famille trouvera son bonheur. Le salon de la parentalité s'installe ce samedi et dimanche 23 et 24 septembre à l'espace Montission de Saint-Jean-le-Blanc. Enfin, découvrez l'opération proposée par le département du Loir-et-Cher pour découvrir le château de Fougères-sur-Bièvre , Amboise et Châteaudun.

Découvrez l'ensemble des bons plans décelés par Aurélie Deraco dans le podcast, mais aussi sur les sites internet Kidiklik pour le Loiret , et pour le Loir-et-Cher.