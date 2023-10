Le festival du cirque du Loiret ce week-end au Pôle de Boynes avec Benjamin Quelin

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, découvrez la 7ème édition du festival du cirque du Loiret. 3 000 spectateurs sont attendus au Pôle de Boynes pour profiter d'un spectacle de 2 heures où de nombreux numéros seront proposés par des artistes européens !

Benjamin Quelin nous donne rendez-vous le vendredi 6 et le samedi 7 octobre à 20h30 et le samedi 7 et le dimanche 8 octobre à 15h00 au Pôle de Boynes entre Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Pour réserver vos places et avoir plus d'informations sur l'événement, direction le site internet du spectacle autrement.

Affiche de la 7ème édition du festival du cirque du Loiret

Le responsable du Pôle de Boynes en a profité dans le podcast pour évoquer la soirée DJ pour Halloween, les concerts et le stage de cirques prévus pendant les vacances de la Toussaint.