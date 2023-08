Les activités à faire en famille ce week-end avant la rentrée scolaire !

Le mardi Aurélie Deraco nous propose 3 idées sorties à faire en famille, pour cette dernière semaine des vacances d'été les nuances de roses au Jardin des plantes à Orléans, Culture & Vous à Lorris et un cinéma de plein air à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin !

Aurélie Deraco pour la chronique "On fait quoi des mômes" des sites Kidiklik.

🌹 Le jardin des plantes d'Orléans organise ce samedi 2 et dimanche 3 septembre un événement familial et gratuit autour de la rose, avec des ateliers créatifs les après-midis, et des initiations au jardinage pour ne citer que quelques activités.

🍿 Un dernier cinéma en plein air à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin au domaine de la Trésorerie ce samedi dès 17h avec des food trucks, une structure gonflable avant la diffusion du film Tous en scène prévue à 21h00.

🎉 Le festival Culture & Vous à Lorris propose 3 spectacles familiaux avec une participation libre ce samedi 02 septembre avec d'autres ateliers et animations dans le parc de la maison d'accueil spécialisé APF France Handicap entre 10h30 et 18h00.

Aurélie Deraco présente d'autres idées de sorties en famille sur son site Kidiklik, pour le Loiret et pour le Loir-et-Cher.