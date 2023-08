Les cosmonautes du spectacle "Gargarine is not dead" s'envolent depuis Fleury-les-Aubrais avec Hugues Delforge

Le spectacle "Gagarine is not dead" est proposé gratuitement au parc de Lamballe à Fleury-les-Aubrais ce vendredi 01 septembre à 19h00. Hugues Delforge et 3 autres cosmonautes tenteront de partir dans l'espace.

L'affiche de "Gagarine is not dead" par les compagnies les Sanglés et En corps en l'Air