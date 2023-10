Une mission au château de Chamerolles, la fête de la science à Chécy et Halloween au domaine du Ciran

Les 10 ans de Superlipoupettes ce dimanche 1er octobre à la maison des arts et de la musique d'Orléans

Aurélie et Estelle se sont rencontrées et ont décidé de fonder leur compagnie "Les superlipoupettes". Pour leurs 10 ans, elles investissent toutes les deux, la scène de la maison des arts et de la musique d'Orléans ce dimanche 1er octobre à 15h30.