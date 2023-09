Yska Benzakoun pour ses spectacles donnés autour du violoncelle au festival de Loire à Orléans.

Le grand marché des producteurs et artisans de Yèvre-le-Châtel prévu dimanche avec Rebecca Cotton

C'est le troisième et dernier marché des producteurs et des artisans locaux dans les rues de Yèvre-le-Châtel pour cette année 2023, prévu ce dimanche 24 septembre entre 10h et 18h, l'occasion de rencontrer 80 exposants autour de la forteresse et sur la place du village.