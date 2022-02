GINKOPOLIS : le jeu de société écolo’ (Fabien du magasin La Crique aux Jeux (à Sens)

Développez vos villes en préservant l’équilibre entre les ressources produites et consommées et l’espace habitable et non-habitable.

De l’urbanisme écologique à l’état pur, proposé par fabien, du magasin La crique aux Jeux à Sens.

Plateau de jeu Ginkopolis

Règles et contexte : les hommes ont presque épuisé les ressources que la Terre leur offre. Ils doivent à présent développer des villes qui préservent le fragile équilibre entre les ressources produites et consommées. Cependant, l’espace habitable se fait rare et vous devrez lutter pour obtenir les meilleurs terrains.

Afin de développer cette ville d’un type nouveau, vous allez réunir autour de vous une équipe d’experts, et tenter de devenir le meilleur urbaniste de Ginkgopolis

À chaque tour, les joueurs choisissent simultanément une action en sélectionnant une carte de leur main. Une carte jouée seule permet d’exploiter un bâtiment de la ville tandis qu’une carte jouée avec une tuile Bâtiment permet d’y construire un nouveau bâtiment. Ensuite, les actions sont résolues dans l’ordre du tour.

En fin de partie, le joueur qui comptabilise le plus de points de réussite gagne la partie.