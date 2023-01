Défi jeu Geek (Fabien de la Crique aux Jeux à Sens)

2023 : c’est l’année de la saison 5 de Stranger Things. C’est pourquoi Fabien de la boutique de jeux de société La Crique aux jeux à Sens relève le défi jeu geek.

Critical Foundation : jeu de SF recommandé par La Crique aux Jeux de Sens

Il vous a sélectionné Critical Foundation : un jeu pour vivre une aventure épique et spatiale. Sur Mars, l’humanité fait exploser des bombes nucléaires dont l’utilisation a été votée par le parlement américain, et sur Terre l’Europe s’enlise dans des régimes totalitaires. Quant à l’Asie, elle est mise en quarantaine à la suite d’une 3ème pandémie. Les autres parties du globe ne sont pas épargnées non plus et les grandes multinationales prennent le pouvoir partout : la Corpocratie est en marche.

Et vous dans tout ça ? Et bien vous allez jouer un rôle crucial pour sauver le monde de l’obscurité.

3 à 5 joueurs – environ 30 minutes – à partir de 14 ans

Critical Foundation : jeu de rôle avec plusieurs saisons

Jeux de société, jeux pour enfants, jeux de cartes, jeux de figurine, jeux solos, jeux classiques, accessoires… La Crique aux Jeux vous accueille au 49 Grande Rue dans sa boutique de 30m² avec son espace-jeux dans lequel sont organisées des soirées « magic the gathering » les vendredis dès 20h et des soirées jeux les samedis dès 20h.