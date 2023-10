Le dictionnaire amoureux de la Moselle : CLOCHES

Chaque matin, Nicolas Turon rend hommage à son département avec un texte drôle, tendre et complice, en forme de déclaration d’amour à la Moselle. Il choisit un emblème appartenant à l’histoire ou à l’actualité et le traite de manière décalée.

À l’image du coq posé en son sommet, aussi versatile que le vent, le clocher et les querelles qu’il déclenche semblent prendre ces derniers temps de nouvelles directions.

Jadis, la « querelle de clocher » était cantonnée à la rivalité entre deux villages, un sport gaulois qui trouve à s’épanouir en Moselle, par exemple entre Entrange Cité et Entrange Village, Thionville et Yutz, Metz et Woippy (enfin, Masson et Grosdidier), Hombourg-Haut et Sarreguemines… Mais le clocher semble aujourd’hui poser problème en soi : le DING DANG DONG est devenu un problème à lui tout seul...