Le dictionnaire amoureux de la Moselle : KIRB

Chaque matin, Nicolas Turon rend hommage à son département avec un texte drôle, tendre et complice, en forme de déclaration d’amour à la Moselle. Il choisit un emblème appartenant à l’histoire ou à l’actualité et le traite de manière décalée.

« Tout le monde, tout le monde, tout le monde, allez allez ! »

C’est le retour de la Kirb ! Une fois l’an, réglée comme un coucou, la fête foraine pose ses manèges à Freyming et à Forbach.

« Plus vite, le MAXIMUM de la puissance… »

Des lumières plein la tête et du sucre plein la goulotte. Le tournis des sensations et de l’hyperglycémie. Premiers baisers au goût de pomme d’amour, autos-tamponneuses et regards mauvais entre bandes rivales…

« Un MAXIMUM de sensation, un MAXIMUM de rigolade, allez LOOPING ! »

Sur le parking de Vouters-Bas ou au Val d’Oeting, on ouvre les portes d’un autre monde, une parenthèse bariolée, assez de vie pour maquiller la grise mine...