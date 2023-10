Le dictionnaire amoureux de la Moselle : LAZLO

Chaque matin, Nicolas Turon rend hommage à son département avec un texte drôle, tendre et complice, en forme de déclaration d’amour à la Moselle. Il choisit un emblème appartenant à l’histoire ou à l’actualité et le traite de manière décalée.

La dernière fois que je me suis rendu au stade Saint Symphorien, je m’étonnais de ce qu’on laisse le public envahir le terrain. Je ne parle pas du match contre Bastia, en clôture de la saison dernière, qui a vu le peuple grenat communier pacifiquement avec ses joueurs ; non, je parle de ce retraité en survêtement gris qu’on laisse systématiquement entrer sur le bord du terrain. Le grand-père se promène dans la zone technique devant le banc des remplaçants, tranquille, les bras croisés sur le bidon… j’ai mis un moment avant de réaliser qu’il s’agissait de notre entraîneur ! Lazlo Bölöni, bientôt 70 ans et demi, est le tout premier entraîneur du monde du Football à avoir signé un contrat en viager. S’il a la tête de Carl Fredricken, le papy de Là-haut , c’est certainement parce qu’il passe ses saisons à regarder le haut du classement...