Le dictionnaire amoureux de la Moselle : LOGO

Chaque matin, Nicolas Turon rend hommage à son département avec un texte drôle, tendre et complice, en forme de déclaration d’amour à la Moselle. Il choisit un emblème appartenant à l’histoire ou à l’actualité et le traite de manière décalée.

On n’a plus vu pareille bataille depuis celle d’Hernani. D’un côté les classiques, fidèles parmi les fidèles, écharpe nouée au poignet, maillot de Pirès et Pouget ; du supporter élevé en plein air, dans de la tribune non couverte, nourri au Steinhoff et au yoyo Ligue 1 / Ligue 2, celui qui a vu passer Ribéry, Saha, Adebayor, Song, Wiltord, celui qui supportait déjà le club au temps où les ligues étaient des divisions et que la division ne guettait pas encore le peuple grenat, déchiré autour d’une question de logo...