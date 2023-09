Le dictionnaire amoureux de la Moselle : MOUSTACHE

Chaque matin, Nicolas Turon rend hommage à son département avec un texte drôle, tendre et complice, en forme de déclaration d’amour à la Moselle. Il choisit un emblème appartenant à l’histoire ou à l’actualité et le traite de manière décalée.

Tu le connais.

Il s’appelle Frank, Frantz, ou Richard. Un prénom à cheval sur la frontière. Ça sent les parents binationaux, le cul entre deux chaises, deux pieds à Rehlingen, deux pieds à Hemmersdorf. Il s’appelle Frank, Frantz, ou Boris, mais tout le monde l’appelle Moustache.

Il roule en BM, un vieux modèle. Une série 5 de 1984 avec les phares jaunes. La bagnole va bien avec son blouson en jean et sa moustache, que des trucs de jeune d’il y a quarante ans. Il n’a pas bougé, toujours aussi fringuant. On n’arrive pas à lui donner d’âge ; c’est d’autant plus difficile depuis qu’il a divorcé. Il ne voit pas ses enfants grandir, à peine une visite de temps en temps.

Si, tu le connais.

Il a une chemise ouverte, des poils plein de le torse, une chaîne en or qu’il ne retire jamais sauf pour passer un scanner, et une gourmette sur laquelle il est gravé Frank, Frantz, ou Max.

Il fait son jardin. Le dimanche, petit short en jean pour passer la tondeuse, quel que soit le temps. Les débris d’herbe qui colle aux tibias, un tee-shirt vieux comme le monde qu’il n’enfile que pour tondre, aux couleurs d’un club de foot, un US, un FC ou un RC avec lequel il joue encore en vétéran...