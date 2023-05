Elles reviennent chaque année, comme les hirondelles et le beaujolais... les allergies! Et l'attaque du pollen semble cette année être plus virulente que jamais.

Le mot du jour : allergies © Getty - raquel arocena torres

Chaque matin, Nicolas Turon s'amuse à décortiquer un mot emprunté à l'actualité, au vocable local ou à la jeunesse pour vous livrer une définition originale. Ce matin, il fait le tour des ALLERGIES avec une myriade de jeux de mots.