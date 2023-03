Le mot du jour : ovalie

L'ovalie est un pays à part, qui possède ses us et coutumes, sa langue, ses bonnes manières, ses bagarres, ses passions et ses tragédies : c'est le pays du rugby !

Chaque matin, Nicolas Turon s'amuse à décortiquer un mot emprunté à l'actualité, au vocable local ou à la jeunesse pour vous livrer une définition originale. Ce matin, il fait le tour du RUGBY avec une myriade de jeux de mots.