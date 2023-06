Un nouveau mot-valise ! Et si nous remettions à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant, et que nous en profitions pour boire une tasse de café ?!

Le mot du jour : procraféiner © Getty - C & B P / 500px

Chaque matin, Nicolas Turon s'amuse à décortiquer un mot emprunté à l'actualité, au vocable local ou à la jeunesse pour vous livrer une définition originale. Ce matin, il fait le tour de PROCRAFEINER avec une myriade de jeux de mots.