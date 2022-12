Définition de l'espression être cringe

Sohan a choisi de présenter l'expression "être cringe". Venu de l'argot américain, ce la signifie être embarrassant, gênant. Aujourd"hui, on rencontre souvent ce commentaire "C'est cringe" sur les réseaux sociaux dans le sens "malaisant", qui fait qu'on ressent une très forte honte pour celui qui s'est mis en scène.

L'illustration musicale choisie par Sohan est la chanson « Vernini Vernana » par Manon Lavabo

Les élèves de 4e de l’option médias du collège Jean Monnet de Flers, sont accompagnés de Céline Thiery, coordonnatrice du CLEMI (le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information), et leurs enseignants, Elise Moynet et Victor Delépine.

🔊 Le Dico des Ados est disponible en podcast sur Itunes . Retrouvez également les épisodes de la série en suivant ce flux RSS .