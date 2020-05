Ce 8 Mai! N'oublions pas la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale

Revenons en arrière le 8 mai 1945, après la bataille de Berlin qui pris fin le 2 mai, le troisième Reich s'effondre, c'était il y a 75 ans, jour pour jour, et ce jour nous le commémorons dans le confinement, mais nous n'oublions pas!

Le confinement implique une commémoration du 8 mai inédite! Les commémorations autour des monuments aux morts sont interdites en raison du confinement. A paris elle se déroulera en petit comité avec le président de la république. Revenons sur cette page immuable de notre histoire car nous avons un devoir de mémoire à respecter vis a vis de ces femmes et de ces hommes qui ont donné leur courage et leur vie pour notre liberté. Le ! mai 1945 jsute après la bataille de Berlin et après le 7 mai à Reims ou se trouvait le quartier général des forces alliées dirigé par le général américain Eisenhower est signée la reddition de l'armée allemande. Les combats cesseront le 8 mai 1945 à 23h01.

Le général américain Eisenhower © Getty - Hank Walker

Georges Rochard est professeur d'histoire-géographie il nous explique le 8 mai 1945!