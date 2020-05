Christophe Chort représentant des agents généraux d'assurance en Dordogne répond à vos questions

Les agents généraux accompagnent les clients pro ou entreprises pour étudier leur situation personnelle et déterminer l’aide la plus appropriée à mettre en place et si cette dernière doit dépasser les limites fixées, les compagnies devront y répondre en fonction des possibles autorisées.