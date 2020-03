Le Covid-19 et son impact sur vos réservations de voyages

Avec la crise du Coronavirus, quelles solutions s'offrent à vous en ce qui concerne les reports, annulations, assurances ou remboursements de vos voyages ?

Depuis le Mardi 17 Mars, les français sont confinés chez eux et les droits des voyageurs variant en fonction de chaque situation. Faisons le point avec les conseils de Julie Sarasar, créatrice de voyages à adrilines.com

Les nouvelles ordonnances du 25 Mars relatives aux voyages proposent notamment des avoirs, valables sur une durée de 12 à 18 mois

Que faire quand on est bloqué à l'étranger ? Vous inscrire, si ce n'est déjà fait, sur le site Ariane (France Diplomatie). Ce site est destiné à tous les ressortissants français, vivant sur le territoire national ou à l'étranger, qui permet de s'inscrire pour enregistrer un voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. En inscrivant votre voyage sur Ariane, avec les détails de votre voyage : les lieux de passage, votre numéro de téléphone ou de contact sur place, et le nom de vos accompagnants, vous pourrez ainsi recevoir par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité, en temps réel.

Assurances. Depuis le 11 Mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le Coronavirus comme une pandémie. Dès lors, les garanties assurance annulation souscrites auprès d'Europ Assistance, par exemple, ne couvrent pas les motifs d'annulation voyage liés au coronavirus. Vérifiez auprès de votre assurance ce qui est couvert ou non.

Indemnisations. Pour demander une prise en charge, vous devez transmettre les copies des documents à votre disposition comme les billets d'avion inutilisés, les frais d'hôtels, les frais de prolongation de séjour, les frais d'annulation afin d'étayer votre demande auprès de votre prestataire de services.