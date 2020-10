Les centres de planification et d'éducation familiale, des lieux d'accueil et d'information

Les centres de planification et d'éducation familiale sont de véritables lieux d'accueil, d'écoute et d'information sur la sexualité et la vie affective. La sage femme Sylvie Garaud, responsable du CPEF et Céline Larue, conseillère conjugale et Familiale, répondent à nos questions.

Le centre de planification et d'éducation familiale (CPEF )fait partir des services du Conseil départemental dans le cadre de ses missions de prévention et de promotion de la santé. Ce sont des lieux d'accueil et d'information autour de la vie affective et sexuelle, ouvert à tous les usagers.

Il existe 5 antennes CPEF en Dordogne :

Périgueux 05 53 02 03 90

Bergerac 05 53 02 04 70

Sarlat 05 53 02 07 77

Ribérac 05 53 02 06 80

Nontron 05 53 02 07 06

Au sein de ces centres, selon votre demande, vous rencontrez une infirmière diplômée d'état ( IDE) ou une conseillère conjugale et familiale qui répondront aux interrogations sur les contraception, les infections sexuellement transmissibles, le parcours IVG et vous orienter en fonction de votre demande. Vous pourrez bénéficier également de conseils médicaux par un médecin ou une sage femme. Le tout dans un cadre de confidentialité, de respect et de gratuité. La CPAM prend en charge les frais de contraceptif pour les mineurs à 100 % .

Le CPEF est ouvert principalement pour les jeunes à partir de 14 ans mais aussi pour le suivi gynécologique de prévention des femmes .

A noter également leur mission d‘information collective dispensée au sein des établissements scolaires et d’accueil des personnes en situation de réinsertion ou de handicap. Informations réalisées par les Conseillères Conjugales et Familiales.