Le carrefour des parents à Orléans vous vient en aide

Il est ouvert à tous, organise chaque mois des échanges autour de la relation parents-enfants. Ces rencontres gratuites ont lieu à Orléans autour d'un thème donné, en présence d'une équipe de professionnels spécialistes de la parentalité (médecins, psychologues, acteurs sociaux éducatifs, ) et de parents.

CARREFOUR DE RENCONTRES

Communiquer avec son enfant, le comprendre ou encore affirmer son autorité parentale : être parent est parfois difficile. Ouvert à tous, le Carrefour des Parents se propose de vous soutenir dans cette relation, parce que chaque parent peut se retrouver un jour ou l’autre confronté à des difficultés avec son enfant. Aimer son enfant, c’est aussi lui donner les moyens de construire son avenir.

CARREFOUR D'ÉCHANGES

Parler, rencontrer, participer, écouter et être écouté, le Carrefour des Parents est un véritable lieu d’échange et de soutien à la parentalité. Les parents peuvent librement évoquer avec des psychologues, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés et des parents référents, leurs questions, leurs attentes voire leurs souffrances.

CARREFOUR D'EXPÉRIENCES

Le Carrefour des Parents est une occasion unique offerte aux familles de partager leurs expériences et d’élaborer ensemble des solutions. Soutenus dans cette démarche par l’équipe de professionnels, les parents bénéficient également de conseils adaptés. Le Carrefour des Parents permet à tous de se sentir entouré.

MODE D'EMPLOI

Les rencontres sont prévues dans chaque quartier d’Orléans et se déroulent plusieurs fois par mois. L’accès et la participation au Carrefour des Parents sont libres et gratuits. La Charte de déontologie du Carrefour des Parents engage notamment au respect des règles du secret professionnel et à l’anonymat des participants. Chacun est libre d’intervenir et de prendre la parole. Les rencontres se déroulent en présence d’un psychologue, d’un acteur socioéducatif et/ou d’un parent référent membre d’une association familiale. Vous pouvez retrouver notre planning tous les mois sur ce site.

