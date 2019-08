Les foulées roses 2019 d'Olivet

Les foulée roses d'Olivet se déroulent les 5 et 6 Octobre 2019, ce sont des marches et des courses au bénéfice de la lutte contre le cancer, comment et pourquoi s'inscrire ?

Nordine Attab coach sportif et ambassadeur des Foulée Roses nous explique le but, l'utilité et le fonctionnement des foulées cette année.

Le programme 2019

LES FOULÉES ROSES CONTRE LE CANCER

Cette année, les Foulées roses fêtent leur 5 ans ! La ville d’Olivet, la clinique de l'Archette et le comité départemental de la Ligue contre le cancer vous donnent rendez-vous les 5 & 6 octobre 2019 !

SENSIBILISER ET APPRENDRE

Les Foulées roses, c’est une grande action de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé, notamment pour la prévention et la rémission des cancers. Le programme des Foulées roses a été pensé en ce sens : information et sensibilisation avec des stands d’information, des courses, des marches, pour les petits, pour les grands, pour les femmes, pour les hommes… Sans oublier que l’événement a pour but de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer ! En 2018, ce sont ainsi 60 000 € qui ont été reversés au comité départemental de la Ligue contre le cancer !

L'AGENDA DES FOULÉES ROSES 2019

Toutes les dates à ne pas manquer !

Samedi 5 octobre : les petites Foulées roses Départ à 10h30 pour les enfants de 11-13 ans : 2400 m de course en 3 boucles. Départ à 11h pour les enfants de 8-10 ans : 1600 m de course en 2 boucles Départ à 11h15 pour les enfants de 6-7 ans : 800 m de course en 1 boucle Samedi 5 octobre, de 9h à 18h : Village santé au Centre sportif du Larry

Dimanche 6 octobre : Les Foulées roses Départ à 10h30 pour la course 8 km Départ à 10h45 pour la course 5,5km Départ à 11h pour les marches