La tarte Bourdaloue

Pâte sablée :

– 200g de farine T65

– 1 pincée de fleur de sel

– 30g de sucre blond de canne

– 1 oeuf battu

– 100g de beurre froid coupé en cubes

– 1 càc de jus de citron jaune

– 2 càs d'eau froide

Dans un saladier, mélanger la farine tamisée, le sel, le sucre et le beurre. Ajouter l’œuf, le jus de citron et l'eau. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Former une boule, filmer et laisser reposer 1h au frais. Beurrer un moule à tarte avant de le déposer sur une plaque de cuisson. Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte à 3mm d'épaisseur et procéder au fonçage. Piquer la pâte à la fourchette et l'entreposer 1h au congélateur. Cuire à blanc à 160° pendant 20 mn. Laisser refroidir sur une grille.

Crème d'amande

– 90g de beurre très mou

– 90g de sucre glace tamisé

– 90g de poudre d'amandes brutes

– 1 œuf + 1 blanc d’œuf battus dans un bol

Dans un saladier, mélanger à l'aide d'une spatule le beurre et le sucre. La texture finale doit être crémeuse. Ajouter la moitié des œufs, mélanger. Ajouter la moitié de la poudre d'amandes, mélanger. Ajouter enfin le reste des œufs, puis de la poudre d'amandes. Fouetter brièvement pour lisser la préparation et la verser dans le fond de tarte congelée. Montage et cuisson – 5 poires mûres – Une poignée d'amandes effilées Eplucher les poires, retirer les pépins et les couper en deux dans la hauteur. Les disposer sur la crème d'amandes (face bombée au-dessus) en espaçant un peu chaque demi-poire. Parsemer d'amandes effilées et cuire à 160° pendant 40 mn. Laisser refroidir sur une grille