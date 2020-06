Les sablés aux noisettes

Un goûter très très gourmand !!

1. Pâte

- 150g de farine T65 tamisée

- 50g de poudre de noisette

- 100g de beurre froid coupé en dés

- 80g de sucre roux

- 2 jaunes d’oeufs

- 1 pincée de fleur de sel

- 1 pincée de bicarbonate de soude alimentaire (facultatif)

Déposer tous les ingrédients à l’exception des jaunes d’oeufs dans la cuve d’un mixeur ou robot coupe et mixer 10 secondes à pleine puissance. Ajouter les jaunes d’oeufs et mixer à nouveau quelques instants. Débarrasser la pâte sur le plan de travail, l’écraser fortement quatre à cinq fois avec la paume de la main (on appelle cette action « fraser »), former une boule, la filmer et l’entreposer 1h au frais.

Etaler la pâte à 3/4 mm d’épaisseur et réaliser des ronds avec un emporte-pièce uni ou cannelé. Trouer au centre la moitié des sablés à l’aide d’une petite douille unie ou d’un vide-pommes, déposer les sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson et les cuire pendant 11 à 13 mn à 170°. Débarrasser les sablés sur une grille et laisser refroidir.

2. Garniture

- 30g de purée de noisette

- 60g de chocolat au lait fondu

Mélanger les deux ingrédients dans un bol, déposer une petite cuillerée sur chaque sablé, et recouvrir d’un autre sablé percé au milieu en appuyant légèrement. Mettre au réfrigérateur quelques minutes, puis conserver les sablés dans une boîte hermétique