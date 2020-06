Gougère à la coco !

La forme de la gougère, la gourman,dise de la coco !

- 125g de lait de coco

- 75g d’eau de source ou filtrée

- 67g d’huile de coco

- 2 càc de sucre de coco

- 1/2 càc de sel

- 100g de farine T55 tamisée

- 3 oeufs battus

- Un peu de sucre en poudre

- 60g de coco râpée

Réaliser une pâte à choux en portant à ébullition dans une casserole le lait de coco, l’eau, le sucre, le sel et l’huile. Hors du feu, ajouter le farine d’un coup et mélanger vivement avec une spatule. Remettre sur le feu et continuer à mélanger pendant 30 secondes pour dessécher la pâte. Transvaser dans un saladier, mélanger encore un peu pour évacuer la vapeur et ajouter progressivement les oeufs battus en continuant à mélanger. Ajouter enfin la noix de coco râpée et mélanger une dernière fois. Préchauffer le four à 190°.

Mettre la pâte dans une poche à douille et former de petites boules sur une plaque recouverte de papier cuisson. Saupoudrer de sucre en poudre (2 pincées/chou) et enfourner pour 15 mn (chaleur tournante) ou 20 mn (chaleur statique).

Ne surtout pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson !. Débarrasser les choux sur une grille dès la sortie du four et laisser refroidir.

A dévorer rapidement