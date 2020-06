Crème légère aux fruits rouges

- 250g de purée ou jus (100%) de fraises, myrtilles, framboises, cerises…

- 50g de sucre de canne blond

- 2 oeufs entiers

- 35g de Maïzena

- 20g de beurre froid coupé en morceaux

- 130g de crème liquide entière (+ 13g de sucre semoule)

Entreposer un plat à gratin au congélateur. Porter à ébullition dans une casserole la purée ou le jus de fruits rouges. Dans un saladier, mélanger au fouet le sucre et la Maïzena, ajouter les oeufs et mélanger. Une fois l’ébullition atteint, verser la moitié du liquide dans le saladier et mélanger. Transvaser le tout dans la casserole, mélanger et cuire à feu moyen sans cesser de remuer. Au premier bouillonnement, continuer à cuire pendant 3 mn en remuant constamment. Ajouter hors du feu le beurre et mélanger. Verser dans le plat à gratin, filmer au contact et mettre au frais pendant 2h. Monter la crème liquide avec le sucre en chantilly souple et réserver. Dans un grand saladier, fouetter vigoureusement la crème pâtissière pour la lisser, ajouter un peu de crème montée et mélanger au fouet. Ajouter le restant de crème montée et mélanger délicatement à la maryse. Garder au frais jusqu’à utilisation (dans un fond de tarte cuit ou dans des verrines avec des fruits rouges et des éclats de meringue, par exemple).